Вильнюс, 16 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Литву в течение первого полугодия 2016 года из Нидерландов было доставлено около 200 единиц бывших в пользовании военных и предназначенных для медицинской эвакуации вездеходов Mercedes-Benz GD, тралов и других военных транспортных средств, которые пополнят и обновят парк военной техники Литвы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 августа, в Минобороны Литвы.

OsIvan Военная техника

Чтобы отметить успешное сотрудничество стран в области обороны сегодня в Каунасе состоялась встреча министра обороны Юозаса Олекаса с послом Королевства Нидерландов Бертом ван дер Лингеном.

Литовская армия на двухсторонней основе в 2015—2017 годах приобретает у армии Нидерландов несколько сотен бывших в употреблении транспортных средств — вездеходы Mercedes-Benz GD разного предназначения, тягачи и грузовики DAF, тралы, прицепы и прочие транспортные средства.

Техника в Литву из Нидерландов доставляется поэтапно: в конце 2015 года в Литву прибыли 15 транспортных средств, в апреле 2016 года — еще 18 вездеходов медицинского предназначения, трал и несколько десятков прицепов, в июне-июле 2016 года — около 150 военных и предназначенных для медицинской эвакуации вездеходов. Оставшаяся техника — вездеходы, грузовики и прицепы — будет доставлена в Литву в 2016—2017 годах. Общая стоимость проекта — 7 млн евро.

Военные вездеходы, находящиеся в хорошем состоянии, из Нидерландов доставляются в Каунас в Депо Литовской армии, откуда позже распределяются по подразделениям Литовской армии.

Это уже вторая сделка Литвы и Нидерландов, касающаяся приобретения военной техники. Литовская армия по экономически выгодной цене в 2012—2013 годах приобрела у Нидерландской армии транспортные средства, контейнеры связи и технику по обслуживанию аэродрома, которая заменила неперспективную, устаревшую и экономически бесполезную технику, которой в то время пользовались военные подразделения Литвы.