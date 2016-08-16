Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Российский дуэт Елена Анюшина и Кира Степанова не смог победить в финале соревнований на байдарках-двойках на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

pixabay.com Гребля на байдарке

В финальном заплыве первое место заняли спортсменки из Венгрии Габриэла Сабо и Данута Козак, показавшие время 1.43,687 секунды, вторыми стали немецкие спортсменки Франциска Вебер и Тина Дитце с результатом 1.43,738 секунды, третьими — гребчихи из Польши Каролина Ная и Беата Миколайчук одолевшие дистанцию за 1.45,207 секунды. Российские спортсменки Анюшина и Степанова показали пятое время, равное 1.46,319 секунды.

Напомним, что Елена Анюшина и Кира Степанова были допущены к участию в олимпийском турнире лишь 10 августа. До этого Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) отстранила от участия в Олимпиаде, кроме Анюшиной, еще четверых российских спортсменов: Наталью Подольскую, Александра Дьяченко, Андрея Крайтора и Алексея Коровашкова за то, что они были упомянуты в докладе так называемой «независимой комиссии WADA» о допинговых нарушениях в российском спорте.

8 августа 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Елену Анюшину до участия в Играх, но окончательное решение вопроса оставалось за МОК.