Берлин, 16 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Министр по европейским делам Германии Михаэль Рот допускает возможность достижения «особого статуса» для Великобритании в отношениях с Европейским Союзом, но торопит Лондон с началом переговоров по выходу из блока, передаёт Reuters.

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Рот говорит, что Британия должна быть готова вести переговоры уже в начале 2017 года.

«До конца года должно быть действительно достаточно времени, чтобы сорганизоваться и приспособиться к новой ситуации», — заявил он в интервью британскому агентству.

Рот рассчитывает на завершение переговоров в течение двух лет, чтобы успеть до следующих выборов в Европейский парламент 2019 года.

«Мы не можем спорить с этим. Даже если мы не хотим, или надеемся на это, Brexit победил, и так как он победил, то не может быть никаких британских членов в следующем Европейском парламенте», — заметил немецкий министр.

Учитывая «величину, значение и долгое членство» Соединённого Королевства, Рот предлагает ему «специальный статус», отдалённо напоминающий тот, который был присвоен никогда не входивших в ЕС странам.