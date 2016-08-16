Пермь, 16 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Одно из пермских ТСЖ устало ждать, когда в квартирах в их доме появятся военные жильцы и обратилось в суд в надежде взыскать долги по коммунальным платежам с Министерства обороны России. Об этом сообщает местный портал «В курсе.ру».

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В самом ТСЖ корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что приобретенные Минобороны в рамках проекта по обеспечению жильем военнослужащих больше года назад 13 квартир в элитном жилом комплексе «Альпийская горка» Перми до сих пор пустуют, а деньги за услуги ЖКХ никто не платит. Сумма долга за «коммуналку» из-за пустующих квартир уже превысила 600 тысяч рублей.

ТСЖ обратилось в Арбитражный суд еще в мае 2016 года с иском по взысканию долгов с федерального государственного казенного учреждения «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. По документам продажи, квартиры приобрело военное ведомство у застройщика в рамках проекта по обеспечению жильем военнослужащих.

Но с июля 2015 года по сегодняшний день квартиры пустуют. За семь месяцев, с июля прошлого года по февраль 2016 года, с Минобороны товарищество собственников жилья намерено взыскать 592 тысячи рублей, а также пени в размере 23 тысячи рублей.

Отметим, что похожие ситуации возникают и в других городах России. Так, в 2010 году в Томске застройщик дома передал в собственность Минобороны 57 квартир, что составило 41,5% от общей жилой площади дома. Однако на протяжении трех лет военное ведомство не оплачивало квитанции за жилищно-коммунальные услуги (содержание общедомового имущества, ОДН по электроэнергии и отопление). Только теплоэнергетикам ТСЖ задолжало 3,8 млн рублей, из которых 3,4 млн — долги Минобороны.

В 2012 году в Нижнем Новгороде в одном из домов на протяжении восьми месяцев пустовала 91 квартира для военнослужащих. Тогда возникший коммунальный долг составил 2 млн рублей.