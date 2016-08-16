Тбилиси, 16 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. МВД Грузии задержало 5 членов преступной группировки. Спецоперация была проведена в Тбилиси сотрудниками управления по борьбе с преступным миром главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции.

Giorgi Balakhadze Грузинская полиция

Задержаны многократно судимые в прошлом лица, которые по предварительному сговору незаконно лишили свободы гражданина И.Х., рожденного в 1986 году, насильно посадили его в автомобиль и увезли на одну из жилых квартир в Дигомском массиве Тбилиси. Здесь с целью вымогательства денег ему нанесли словесные и физические оскорбления, отобрали личные вещи, в том числе банковскую пластиковую карту, с которой сняли всю сумму. После этого его привезли домой, где вытянули у его жены еще 3500 лари.

В конце-концов члены преступной группы освободили гражданина, взяв с него обещание выплатить им 15 000 лари.

Следствие ведется по статьям о групповом вымогательстве и незаконном лишении свободы с применением насилия и угрозы.