Красногорск, 16 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Министерство транспорта Подмосковья еще не получило официального подтверждения о закрытии станции метро «Мякинино» с 22 августа. Тем не менее о намерении метрополитена приостановить работу станции в правительстве области слышали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Правительству Московской области известно о планах Московского метрополитена по закрытию станции «Мякинино» 22 августа. До настоящего времени официального подтверждения данной информации от коллег из Москвы мы не получили. Мы держим ситуацию на контроле», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отметим, что недалеко от станции «Мякинино» расположен Дом правительства Московской области, в котором размещено большинство областных органов власти, в том числе рабочее помещение губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также торговый центр и жилые массивы подмосковного города Красногорска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Московского метрополитена, с 22 августа станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии будет закрыта для входа и выхода пассажиров из-за несоответствия необходимому уровню транспортной безопасности. Закрытие станции также связано с тем, что между московским метро и собственником станции (Crocus Group) существуют неурегулированные имущественно-земельные отношения, что не позволяет гарантировать выполнение закона о транспортной безопасности.