Москва, 16 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В 1 полугодии 2016 года размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотечного кредита в среднем по России составил 73,2 тыс. руб., снизившись на 1,6% по сравнению аналогичным периодом 2015 года. В настоящее время российскому заемщику (его семье) требуется меньше доходов для обслуживания среднего ипотечного кредита, чем годом ранее. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Аристарх Лентулов. Сельский домик. Село Зюзино. 1918

Вместе с тем, ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Так, снижение рекомендованного семейного дохода отмечено почти в 50 субъектах федерации. Наибольшую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) демонстрируют Москва (-26,3%), Кабардино-Балкария (-20,7%) и Чукотский АО (20,5%) (Таблица 2). В свою очередь, наивысший рост рекомендованного семейного дохода (снижения доступности ипотеки для населения) зафиксирован в Татарстане (+42,1%), Республике Коми (+33,4%) и Челябинской области (+29,3%) (Таблица 2).

«Заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за погашение основного долга существенную часть своих доходов. Крайне важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.