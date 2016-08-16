Оптимальный для погашения ипотеки доход семьи — 73,2 тыс. рублей
Москва, 16 августа, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В 1 полугодии 2016 года размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотечного кредита в среднем по России составил 73,2 тыс. руб., снизившись на 1,6% по сравнению аналогичным периодом 2015 года. В настоящее время российскому заемщику (его семье) требуется меньше доходов для обслуживания среднего ипотечного кредита, чем годом ранее. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Вместе с тем, ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Так, снижение рекомендованного семейного дохода отмечено почти в 50 субъектах федерации. Наибольшую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) демонстрируют Москва (-26,3%), Кабардино-Балкария (-20,7%) и Чукотский АО (20,5%) (Таблица 2). В свою очередь, наивысший рост рекомендованного семейного дохода (снижения доступности ипотеки для населения) зафиксирован в Татарстане (+42,1%), Республике Коми (+33,4%) и Челябинской области (+29,3%) (Таблица 2).
«Заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за погашение основного долга существенную часть своих доходов. Крайне важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.