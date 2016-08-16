Рига, 16 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Сотрудники Видземского регионального управления полиции Латвии 15 августа задержали в Аушлигатне граждан Белоруссии, которые ходили вдоль обочины трассы и продавали латвийскую государственную символику, сообщает портал Rus.delfi.lv.

txd Латвийский флаг

Сообщения о том, что в Видземском регионе появились иностранцы, предлагающие флаги Латвии, появились еще на прошлой неделе. В первый раз их заметили в краю Буртниеку. Там их задержали и оштрафовали, однако уже 15 августа они снова взялись за торговлю. В качестве бойкого места торговли они выбирали участки дороги, где идут ремонтные работы. Мужчина предлагали купить у них за 3 евро латвийский флаг, чтобы поддержать их материально.

В итоге, белорусов снова призвали к административной ответственности за торговлю в неразрешенном месте и оштрафовали.