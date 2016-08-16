Санкт-Петербург, 16 августа, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Четверть века назад, 19−22 августа 1991 года, в СССР произошли события, вошедшие в историю как «путч ГКЧП». Противостояние группы руководителей силовых структур СССР, деятелей из окружения президента Михаила Горбачева и оппозиционных сил, группировавшихся вокруг Бориса Ельцина, обернулось вводом в Москву военной техники и массовыми уличными акциями, в ходе которых пролилась кровь. В столице погибло трое молодых людей. В Ленинграде, на улицы которого также вышли тысячи жителей, тогда обошлось без жертв, войска в город так и не вошли.

Предоставлено Atoms&Void (Нидерланды) Митингующие на Исаакиевской площади (август 1991 года)

В те дни Михаил Литвяков (президент кинофестиваля «Послание к человеку», а тогда — руководитель государственной студии Леннаучдокфильм) отправил группу кинооператоров «в народ», выдав им камеры и пленку. Более трех часов бесценной кинохроники сохранилось до наших дней. Режиссер-документалист с мировым именем Сергей Лозница смонтировал из нее 80-минутный фильм «Событие», который стал событием сам по себе.

Предоставлено Atoms&Void (Нидерланды) Шествие в дни ГКЧП (август 1991 года)

Премьера состоялась в 2015 году на Венецианском кинофестивале. Фильм с успехом шел в прокате во многих странах мира — кроме России. В своем отечестве ленту показали лишь на открытии фестиваля «Артдокфест» (в Москве и Петербурге), и лишь немногие смогли попасть на фестивальные сеансы. Теперь появился еще один шанс увидеть фильм. Ровно через 25 лет после событий 1991 года, 19−21 августа, кинотеатр «Англетер» и кураторы «Артдокфест-Петербург» организуют три спецпоказа картины — не просто в городе, в котором она создана, но на той самой площади, где происходит основное действие «События».

Бескровный «русский бунт» дан в хронологической последовательности: строительство баррикад на подступах к зданию Ленсовета, стихийный народный митинг на Исаакиевской площади, люди рвут из рук активистов газеты, вышедшие 19 августа без цензуры, — «Час пик» и «Смену». Анатолий Собчак участвует в экстренном заседании Ленсовета, обращается к толпе из окна Мариинского дворца. На следующий день — демонстрация на перекрытом для автомобилистов Невском проспекте, гигантский митинг на Дворцовой — плакаты, призывы, стихи и песни…

Эпический видеодокумент, «прошитый» редкостной аудио-подборкой речей, заявлений официальных и неофициальных лиц, радиовыступлений политиков и историков, заканчивается знаменитым собчаковским «Спасибо вам за поддержку, а теперь — вперед» и съемкой быстро расходящихся демонстрантов.

Предоставлено Atoms&Void (Нидерланды) Митинг на Дворцовой площади (август 1991 года)

В августе 1991 года «путчисты» проиграли, СССР вскоре распался, страна сменила название и флаг, Ленинград стал Санкт-Петербургом. Но изменилась ли суть взаимоотношений российской власти и общества? Фильм ставит больные вопросы: что же на самом деле произошло тогда в России? Что за свидетельство представлено на экране: коллапс режима или его «креативный ребрендинг»? Кто эти люди, смотрящие в камеру: победители или жертвы? Не случаен и слоган фильма — «Три дня, которые потрясли мир, или Много шума из ничего?»

Спецпоказы фильма Сергея Лозницы, лишающего всяких иллюзий, но и не навязывающего какой-либо одной точки зрения на ключевой эпизод новейшей истории страны, станут более чем своевременным подарком к юбилею августа 91-го.