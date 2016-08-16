Москва, 16 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. «Замена — наилучшее решение с точки зрения политики и влияния на общественное мнение. Несмотря на то, что реактор следовало внимательно изучить, прежде чем менять, подобное решение белорусских властей — это политический реверанс в сторону соседей», — отметил эксперт из Литвы. Также академик подчеркнул, что проект Белорусской АЭС находится на уровне наивысших мировых стандартов: «Это современный проект реактора, равноценный, ни в чём не уступающий тем, что есть сейчас на рынке. И конкурентов у России на рынке очень мало.

president.gov.by Александр Лукашенко на строительстве Белорусской АЭС. 2012

Белорусские эксперты также полагают, что речь идет о политических причинах при принятии Белоруссией решения о замене корпуса. Так, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории оборудования ядерных энергетических установок и ресурсосберегающих технологий «ОИЭЯИ-Сосны» Иван Куликов предположил, что претензии со стороны Литвы останутся: «Литва все равно останется недовольна самим фактом строительства станции и будут утверждать, что она небезопасна, вне зависимости, установят новый корпус реактора или оставят старый. Если бы Литва действовала в экономическом поле, то уже давно можно было бы обсудить варианты с экспортом электроэнергии в Литву. По моему мнению, Литве необходимо доказывать безопасность станции не политическими реверансами, а действиями. Я, к примеру, очень положительно оцениваю запуск первого блока Нововоронежской АЭС, который референтен нашей станции. Может быть Литва, в конце концов, успокоится, когда увидит, что энергоблок отлично работает, и убедится, что с реактором все в порядке».

Белорусский атомщик, сотрудник института «ОИЭЯИ-Сосны» Дмитрий Максимович выразил надежду, что решение о замене корпуса сможет продемонстрировать Литве ответственность со стороны Росатома и Белоруссии и готовность к открытому диалогу. «Хотя, отмечу, российские специалисты досконально проверили корпус реактора, убедились в его целостности и передали документы в Госатомнадзор Беларуси. С корпусом реактора ничего критичного не произошло», — напомнил Максимович.

Согласием заменить корпус реактора Росатом продемонстрировал приоритет вопросов безопасности в своей деятельности и понимание роли общественной приемлемости атомной энергетики, заметил Николай Груша, бывший заместитель генерального директора Государственного научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны». По его мнению, с заменой корпуса реактора у Литвы будет меньше поводов упрекать Беларусь и Росатом. «Более того, существует много контролеров и служб безопасности со стороны Беларуси, которые работают на БелАЭС и следят за развитием ситуации на стройке. Но Литву это, боюсь, не успокоит», — отметил Николай Груша.

Напомним, по просьбе белорусской стороны Росатом решил заменить корпус реактора первого блока строящейся Белорусской АЭС. С соответствующей просьбой белорусский заказчик обратился к Росатому ранее после серии публикаций в литовских и белорусских СМИ, где утверждалось, что корпус реактора был поврежден при падении.

«Мы выполним это требование заказчика, оно было для нас ожидаемым. Мы уже заявляли, что отнесемся к такому решению с уважением, понимая, по какой причине оно может быть принято, потому что общественная приемлемость атомной энергетики — не менее важный приоритет, чем её безопасность. Будем обсуждать с заказчиком детали, связанные с его реализацией», — заявили в Росатоме.

В госкорпорации настаивают, что корпус реактора не был поврежден и он технически пригоден для дальнейшего использования. Все необходимые экспертизы после того, как при перемещении на монтажной площадке силами субподрядчика корпус соприкоснулся с землей, были проведены генеральным конструктором — ОКБ «Гидропресс» ‑ и изготовителем корпуса — АО «Атоммаш». Специалисты выдали свои заключения, говорящие о том, что корпус может успешно эксплуатировать в дальнейшем. При этом Росатом выражал готовность пойти навстречу требованиям заказчика и заменить его на корпус для реактора второго блока, но предупредил, что в этом случае произойдет сдвиг сроков завершения строительства.