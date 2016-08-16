Додома, 16 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Танзанийское правительство инициировало процесс продажи добытого танзанита на аукционе с целью контроля хищения и увеличения ВВП, сообщает танзанийская газета HabariLeo.

Didier Descouens Танзанит

Заместитель постоянного секретаря министерства энергетики и угольной промышленности, профессор Джеймс Мдое сообщил, что первый аукцион состоялся в горнорудном офисе на севере региона.

В аукционе также приняли участие 37 крупнейших покупателей танзанита из 5 компаний.

Компании TanzaniteOne удалось продать на аукционе камень весом 293,173.17 грамм за 7,3 млрд. танзанийских шиллингов (3,3 млн USD), при этом правительство получило лицензионные платежи на сумму 367.4 млн шиллингов (168,3 тыс. USD). Компания Franone продала танзанит весом 24,860 граммов более, чем за 235 млн шиллингов (107,6 тыс. USD)

Мдое отметил, что аукционы позволят поднять цену на танзанит, которая упала из-за многочисленного хищения и продажи по демпинговым ценам.

Справка:

Благодаря уникальному геологическому строению на территории современной Танзании расположены многочисленные месторождения различных ювелирных и поделочных камней. Но одним из самых интересных является месторождение Мерелани (расположено в провинции Аруша в 60 км к юго-западу от г. Килиманджаро), где в прошлом веке был открыт сине-фиолетовый танзанит.

Танзанит был открыт летом 1967 года португальцем Мануэлем Де Соузо, снарядившим экспедицию в Танзанию на поиски рубинов. В качестве проводников и помощников его сопровождал отряд местных жителей — охотников-масаев.

На плато Мерелани в трещинах сильно измененных вследствие воздействия высоких температур и давления пород, были обнаружены крупные, прозрачные, фиолетово-багровые кристаллы, которые изначально были приняты за сапфиры.

Экспертиза показала, что новый камень — разновидность достаточно широко распространенного минерала цоизита, а привлекательный синий цвет обусловлен примесью ионов хрома и ванадия. Цоизит был известен еще с 1805 года и не использовался в ювелирном деле.

Вскоре камень попался на глаза вице-президенту ювелирного дома Тиффани Генри Платту, который по достоинству оценил его уникальную красоту.

Самый знаменитый на сегодняшний день ограненный танзанит весом в 122,7 карата хранится в Смитсониановском институте.