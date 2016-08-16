Псков, 16 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Необходимо уменьшить разрыв в социально-экономических показателях между российскими регионами. Об этом 16 августа в ходе совещания по обеспечению устойчивого развития регионов заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Конечно, нам нужно всем вместе выравнивать социально-экономические показатели по всей стране. Сделать это весьма сложно с учетом того, что страна у нас очень большая и экономические условия, кадровые условия, просто демографическая ситуация у нас в разных регионах разная. Тем не менее, мы обязаны уменьшать разрыв между регионами за счет ускоренного развития тех, кто пока отстает», — сказал Медведев.

При этом, по его словам, правительство не откажется от поддержки регионов, имеющих более высокий государственный долг по сравнению с объёмом доходов, поскольку оно не может не реагировать на непростую экономическую ситуацию: «И в этой ситуации мы будем оказывать помощь и поддержку регионам, особенно тем территориям, где государственный долг превышает объем налоговых и неналоговых доходов».

Медведев также отметил, что поддержку центра получат и регионы с положительной динамикой.