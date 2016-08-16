Ярославль, 16 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Малый бизнес в Ярославле требует от ФАС выяснения обоснованности установленных мэрией тарифов за право размещения объектов нестационарной торговли, проще говоря ларьков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области.

ИА REGNUM

Кроме того, бизнес-омбутсмен Альфир Бакиров, встретившись с главой Ярославского управления ФАС Алексеем Ширковым, «обратил внимание на возможные факты злоупотребления мэрией Ярославля правом сильной стороны при проведении торгов на право размещения объектов и введении обременительных для предпринимателей условий».

Противостояние, как считают в аппарате защитника малого бизнеса, началось еще в 2012 году, когда в мэрии посчитали что из 1800 ларьков половина стоят незаконно. Последовавший снос ларьков, проводимый на основании «Положения об освобождении территории города от самовольно возведенных временных построек, не являющихся объектами капитального строительства», утвержденного 30.10.2012 года постановлением мэрии № 2412, суд признал незаконным и противоречащим федеральному законодательству. Но около сотни торговых объектов Ярославль за это время все-таки лишился.

После фактического ухода мэра Евгения Урлашова и двухлетнего перемирия, борьба вспыхнула с новой силой. В марте 2015 года уже новое руководство Ярославля начало в одностороннем порядке массово расторгать с индивидуальными предпринимателями действующие договоры аренды, настаивая на том, что их объектов нет в принятой муниципалитетом Схеме размещения. При этом на 1 марта 2015 года в Ярославле действовало 914 договоров аренды земельных участков под НТО, а уже к 1 сентября 2015 года, по информации Департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля, в городе таковых на законных основаниях насчитывалось всего восемь. Впоследствии решение городской власти о массовом расторжении договоров прокуратура Ярославля признала ущемляющим права предпринимателей, а действия мэрии города — злоупотреблением правом на расторжение договоров в одностороннем порядке.

Как рассказали в аппарате Альфира Бакирова, в марте 2016 года новая схема была практически полностью сформирована. В нее вошли 730 мест для размещения нестационарных торговых объектов в областном центре. Прошло уже четыре месяца и больше десятка заседаний комиссии по вопросам размещения НТО в Ярославле, на которых были рассмотрены сотни спорных адресов. Часть из них пополнили Схему, и теперь в ней обозначены 870 мест, где в городе можно законно установить павильон для нестационарной торговли (629) или разместить передвижной тонар (241). При этом, несмотря на требование городской прокуратуры, власть не торопится выделять компенсационные места владельцам торговых мест, которые не попали в схему размещения объектов нестационарной торговли из-за несоответствия новым правилам благоустройства города, — приводит данные сайт Уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

«После того, как мы совместно с руководством ярославского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» вмешались в процесс защиты прав предпринимателей-собственников торговых объектов, имею ввиду иск, поданный в Арбитражный суд на бездействие мэрии Ярославля, и последовавшей вслед за этим жесткой реакцией прокуратуры на действия мэрии, чиновники стали более взвешенно подходить к принятию решений, продумывая их последствия. Однако если раньше проблема предпринимателей была в том, чтобы их торговый объект попал в Схему размещения, то сейчас те, кому посчастливилось в ней оказаться, находятся в смешанных чувствах из-за условий договора, который мэрия предлагает подписать предпринимателям, имеющим преимущественное право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. Интерес вызывает методика расчета цены за право размещения торгового объекта. Для владельцев НТО она оказалась выше, чем ставка передаваемой в аренду муниципальной недвижимости. Причем, если в первом случае предприниматель оплачивает только право на размещение своего объекта, который ему самому предстоит оборудовать согласно измененным Правилам благоустройства, то во втором — арендует благоустроенное помещение со всеми коммуникациями. По логике цена аренды квадратного метра муниципальной недвижимости должна быть выше, а получается наоборот», — высказал мнение Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Бизнес-омбудсмен поясняет, что в качестве первоначального взноса некоторым предпринимателям за павильон площадью около 40 квадратных метров предлагается заплатить до конца 2016 года порядка 400 тысяч рублей. Это сумма авансового платежа за два года аренды земельного участка, то есть 25% от всей суммы платежа за право размещения объекта на восемь лет. Рассчитывается она по методике, предложенной специалистами мэрии города. Формула, по мнению части предпринимателей, не имеет под собой никакого экономического обоснования и не привязана к конкретным показателям. Причем вопросы вызывает не только размер платы, но и законность требования ее внесения до заключения договора. Проверку этих фактов по обращению защитника бизнеса проведут Ярославское УФАС России и прокуратура города.

По расчетам регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», сумма арендных платежей для предпринимателей-владельцев НТО в Ярославле в среднем выросла в 17 раз по сравнению с прошлым годом. Некоторые предприниматели оценивают такие условия как кабальные и не соответствующие экономической реальности, утверждая, что перспектива оправдать затраченные средства выглядит призрачной.