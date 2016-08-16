Москва, 16 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Тренер резерва команды по греко-римской борьбе Федерации спортивной борьбы России Тагер Салахетдинов, комментируя высказывание украинского министра спорта об «украденном Россией золоте», заявил, что российский борец Давит Чакветадзе, завоевавший золотую медаль в схватке с украинским борцом Жаном Беленюком, стал чемпионом абсолютно заслуженно, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

mil.ru Давит Чакветадзе и Жан Беленюк. 2015

«Давит уверенно выиграл у этого мальчика 9:2», — сказал Салахетдинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа Чакветадзе поборол Беленюка на Олимпиаде-2016 в финале, и получил золотую медаль. В ответ на это украинский министр спорта заявил, что «игра была нечестной и чемпион — украинец Жан Беленюк. «Я считаю, что у Жана Беленюка украли заслуженное «золото» Олимпиады», — написал он в соцсети.