Москва, 16 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Россия и ОПЕК осенью обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке. Так, в октябре в Вене состоится встреча представителей России и Организации стран-экспортеров нефти. Об этом заявил сегодня, 16 августа, министр энергетики России Александр Новак.

Zscout370 Флаг ОПЕК

Он сообщил, что встречу планируют провести в Вене в октябре. В ближайшее время будет согласована дата проведения мероприятия по дипломатическим каналам. В свою очередь представители картеля отметили, что уже начали готовить повестку встречи.

Сегодня же прошли переговоры делегации Минэнерго РФ, руководства аппарата генерального секретаря ОПЕК и глав департаментов исследований нефтяных и энергетических рынков в штаб-квартире Организации. Во время встречи стороны договорились о проведении еще одного заседания Энергодиалога Россия — ОПЕК. Также стороны оценили ситуацию на мировом нефтяном рынке, сделали прогнозы. Помимо этого, участники встречи обсудили сотрудничество России и стран-членов ОПЕК.

Напомним, что Россия и ОПЕК уже долгое время ведут совместную работу по многим энергетическим вопросам. Российская сторона является наблюдателей в картеле, но тем не менее активно участвует в мероприятиях организации. Так, Россия в 2008 году даже предложила организовать регулярный энергодиалог РФ-ОПЕК и подготовила проект соответствующего меморандума. А в 2015 году Организация стран-экспортеров нефти предлагала России войти в ее состав, однако страна решила остаться наблюдателем.