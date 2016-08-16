Заречный, Свердловская область, 16 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Свердловской области назревает очередной коррупционный скандал. В отношении пока неустановленных чиновников администрации города Заречного возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Рембранд ван Рейн. Групповой портрет чиновников

Внимание следственных органов привлекли сделки с земельными участками возле деревни Гагарка, которые чиновники администрации осуществили в период с июля 2013 по декабрь 2014 года. Сначала земли были представлены в аренду, а затем выкуплены по заниженной стоимости. Следствие подозревает, что сделки были осуществлены не в интересах муниципалитета и государства, а исходя из личной заинтересованности чиновников.

В управлении делами администрации городского округа Заречный сообщили, что не располагают информацией о об обстоятельствах дела и не стали комментировать сложившуюся ситуацию.

Тем не менее, по версии следствия из-за земельных махинаций муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. В пресс-службе уточнили, что по данной статье (ч.1 ст.285 УК РФ) предусмотрена ответственность до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце прошлого года в Свердловской области был вынесен приговор в отношении четырёх граждан, за попытку мошенничества с земельными участками. Причём трое из них занимали государственные посты в администрации Верхней Пышмы и областном отделе Управления регистрационной службы. Суд установил, что используя служебное положение, преследуя корыстные интересы бывшие чиновники с 2010 по 2013 годы совершили покушение на мошенничество. Они пытались приобрести в собственность более 14 тысяч квадратных метров земли.

Также продолжается расследование дела в отношении чиновников регионального Министерства по управлению государственным имуществом.