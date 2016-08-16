Киев, 16 августа, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Украинский борец греко-римским стилем Жан Беленюк в своем Twitter опроверг слова журналистки Ярославы Шумык о том, что он якобы собирается сменить гражданство.

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По его словам, журналистка спросила, не задумывается ли он о переходе в сборную другой страны из-за плохих условий на Украине для спортсменов. «Я ответил: «Поживём, увидим». Теперь это трактуется как сенсационное заявление о смене гражданства!», — написал Беленюк.

Напомним, в эфире украинского радио «Вести» 16 августа Шумык заявила, что борец якобы пожаловался ей на плохие условия на Украине и рассказал о возможной смене гражданства.

Днем ранее российский спортсмен Давит Чакветадзе победил Беленюка в финальной схватке (весовая категории до 85 кг).