Киев, 16 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум. НАК «Нафтогаз Украины» отказался оплачивать 1,2 млрд куб. м газа, которые ОАО «Газпром» поставил в ДНР и ЛНР. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз» в своем аккаунте в соцсети Facebook, передает ИА REGNUM.

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При этом украинская госкомпания обвинила «Газпром» в списании убытков за счет ДНР и ЛНР, поскольку «Нафтогаз» не имеет возможности контролировать и учитывать объемы поставок российского газа в неконтролируемые ВСУ районы Донбасса. «Газпром» отчитался о поставках в Украину 1,2 млрд кубометров газа за первое полугодие. Похоже, менеджеры «Газпрома» нашли идеальную возможность для списания убытков. Ведь нарисовать можно любую цифру поставок, если они не контролируются принимающей стороной. «Нафтогаз» не будет платить за газ, который мы не заказывали и не принимали», — говорится в сообщении.

Также в НАКе напомнили, что последний раз Украина закупала российский газ еще в ноябре 2015 года. «Последние объемы газа, который мы заказали у «Газпрома», поступили в Украину 25 ноября прошлого года», — отметили в материале.

Ранее, 18 февраля 2015 года Украина полностью перекрыла поставки газа на неподконтрольные территории Донбасса. После этого премьер РФ Дмитрий Медведев призвал «Газпром» подумать о поставках газа в ДНР и ЛНР в рамках «гуманитарной помощи». 19 февраля пресс-служба «Газпрома» заявила о возобновлении в одностороннем порядке поставок природного газа в Донецк и Луганск по ранее закрытым пунктам приема-сдачи газа «Прохоровке» и «Платово» (на границе с Украиной). При этом объемы суточных поставок российского газа составили 12 млн куб. м.

Напомним, 30 июня сообщалось, что Россия оценивала стоимость поставленного в ДНР и ЛНР природного газа в 718,5 млн долл. Ранее, «Газпром» требовал, чтобы «Нафтогаз» заплатил 600 млн долл за поставки газа в ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2016 года «Нафтогаз» увеличил сумму исковых претензий к «Газпрому» на $300 млн. Таким образом, сумма претензий «Нафтогаза» по транзитному иску увеличилась до 8,5 млрд долл. В то же время общая сумма исковых претензий «Газпрома» к НАКу составляет 38,7 млрд долл, «Нафтогаза» — 26,6 млрд долл. Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что по состоянию на 1 марта 2016 года сумма претензий холдинга по транзитному контракту составляла 8,2 млрд долл. Ожидается, что Стокгольмский арбитраж начнет рассматривать спор госкомпаний Украины и Российской Федерации в ноябре 2016 года.