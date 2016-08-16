Тегеран, 16 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Туркмении подняло тарифы на транзит для иранских грузовых автомобилей, не предупредив о своем решении официальный Тегеран. Об этом сообщил генеральный директор Бюро транзита и пограничных терминалов Ирана Мохаммад Джавад Атрчиан.

Флаг Туркмении

По словам иранского чиновника, пойдя на такой шаг, туркменская сторона фактически нарушила ранее достигнутые между этими странами транспортные соглашения. «Безусловно, это повлияет на торговые и экономические отношения между Тегераном и Ашхабадом. Наши дипломаты выразили возражения против этого решения, и подобные меры будут приняты в отношении туркменских грузовиков в Иране», — подчеркнул он.

Мохаммад Джавад Атрчиан отметил, что ежегодно транзитом через Туркмению следуют до 8000 иранских грузовых машин, при этом около 3000 туркменских грузовиков также используют Иран в качестве транзитного маршрута. «Этим транспортным средствам теперь придется платить тарифы, аналогичные тем, которые устанавливаются правительством Туркмении для наших водителей грузовиков», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2016 года эксперты МАГАТЭ представили доклад, подтверждающий готовность иранского правительства сотрудничать с международным сообществом в рамках программы по сокращению ядерного потенциала этой страны. Упразднение санкций позволило Ирану возобновить торговлю нефтью, а также вернуть принадлежащие ему денежные средства, ранее замороженные американскими и европейскими банками по распоряжению властей США и ЕС, и нарастить за счет этого торговлю с соседними странами. Отметим также, что иранские власти намеревались увеличить поставки своих товаров и инженерно-технических услуг на рынок Туркмении до $3 млрд (192,62 млрд рублей по текущему курсу).