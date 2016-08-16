Иран обвинил Туркмению в развязывании таможенной войны
Тегеран, 16 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Туркмении подняло тарифы на транзит для иранских грузовых автомобилей, не предупредив о своем решении официальный Тегеран. Об этом сообщил генеральный директор Бюро транзита и пограничных терминалов Ирана Мохаммад Джавад Атрчиан.
По словам иранского чиновника, пойдя на такой шаг, туркменская сторона фактически нарушила ранее достигнутые между этими странами транспортные соглашения. «Безусловно, это повлияет на торговые и экономические отношения между Тегераном и Ашхабадом. Наши дипломаты выразили возражения против этого решения, и подобные меры будут приняты в отношении туркменских грузовиков в Иране», — подчеркнул он.
Мохаммад Джавад Атрчиан отметил, что ежегодно транзитом через Туркмению следуют до 8000 иранских грузовых машин, при этом около 3000 туркменских грузовиков также используют Иран в качестве транзитного маршрута. «Этим транспортным средствам теперь придется платить тарифы, аналогичные тем, которые устанавливаются правительством Туркмении для наших водителей грузовиков», — подытожил он.
ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2016 года эксперты МАГАТЭ представили доклад, подтверждающий готовность иранского правительства сотрудничать с международным сообществом в рамках программы по сокращению ядерного потенциала этой страны. Упразднение санкций позволило Ирану возобновить торговлю нефтью, а также вернуть принадлежащие ему денежные средства, ранее замороженные американскими и европейскими банками по распоряжению властей США и ЕС, и нарастить за счет этого торговлю с соседними странами. Отметим также, что иранские власти намеревались увеличить поставки своих товаров и инженерно-технических услуг на рынок Туркмении до $3 млрд (192,62 млрд рублей по текущему курсу).