Бразилиа, 16 августа, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Бывший, седьмой президент Международной федерации футбола (ФИФА) (с 1974 по 1998 год) Жоао Авеланж умер на 101-м году жизни, передаёт телеканал ESPN.

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Авеланж скончался сегодня, 16 августа, в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Отмечается, что полтора месяца назад он попал в больницу с диагнозом «пневмония», но через три дня его выписали как выздоравливающего. Кроме того, в 2015 году бразилец обращался к медикам по поводу проблем с лёгкими.

Напомним, Авеланж в 1998 году был избран почётным президентом ФИФА. В 1936 году участвовал в Олимпиаде в Берлине как пловец, а в 1952 года в Хельсинки — как игрок сборной Бразилии по водному поло.