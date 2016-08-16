Лондон, 16 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Британское издание The Daily Express с большой долей скепсиса реагирует на отправку Обамой Байдена в Турцию, называя это действие шагом отчаяния.

Official White House Photo Байден и Эрдоган. 2011

«Байден попытается залатать дыры в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Но полетит он этим заниматься только 24 августа», — удивляется неторопливости американского политика журналист Чарли Пит. — Пока же все контакты между двумя странами заключаются во взаимном выражении недовольства друг другом».

Реджеп Эрдоган, по мнению газеты, прибегает к провокационной риторике: «он заявил, что Запад «не сделал достаточно», чтобы поддержать Анкару во время попытки переворота, с опозданием отреагировал на случившееся, и вообще, по-видимому, причастен к путчу, поскольку оберегает исламского проповедника Гюлена, живущего в США и причастного к событиям в Турции. Турецкий лидер одержим идеей, что мозговым центром переворота является Вашингтон».

Корреспондент Mail считает, что попытка наладить отношения может оказаться запоздалой.

«Эрдоган подверг критике Керри, не посетившего до сих пор Турцию с предложением помощи. Османский президент выразился достаточно конкретно, произнеся «уже поздно, слишком поздно», реагируя на сообщение о готовящемся визите Байдена, — подчеркивается в статье. — А чего вообще американцы хотят? У их стратегического союзника в стране переворот, а они 45 дней не могут догадаться отправить кого-то из своих высокопоставленных представителей, чтобы оказать поддержку? Это шокирует».

«Пресс-секретарь Госдепартамента Элизабет Трюдо назвала выступления Эрдогана с критикой бездействия Белого Дома «абсолютно неполезными» и заявила, что в Вашингтоне все прекрасно понимают, что ситуация была серьезной, но все же политическому деятелю надо контролировать свою речь», — пишет Пит, еще раз подчеркивая, что «Америка отреагировала слишком поздно».

Напомним, на встрече президентов России и Турции 9 августа в Санкт-Петербурге Эрдоган заявил, что был очень рад тому, что Путин позвонил ему после попытки госпереворота в середине июля. Глава Турции высказал надежду на восстановление двусторонних отношений и отметил важную роль обеих стран для ситуации на Ближнем Востоке.