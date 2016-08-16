Нижний Новгород, 16 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Нижегородской области неиспользуемые государственные или муниципальные земли сельхозназначения будут раздавать жителям бесплатно.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном Заксобрании, проект закона об определении перечня муниципальных образований, на территории которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование, рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 25 августа в двух чтениях.

В соответствии с законопроектом, такие участки находятся в Семеновском, Сокольском, Арзамасском, Вачском, Ветлужском, Вознесенском, Воскресенском, Княгининском, Ковернинском, Краснобаковском, Сергачском, Сеченовском, Тоншаевском и Шарангском районах, в городах Кулебаки, Первомайск, Чкаловск, Шахунья.

Законопроект направлен на вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственное производство. В Нижегородской области их насчитывается около 500 тыс. гектаров. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

На сегодня около 17% земель в регионе не используется по назначению. В 90-е годы эти участки скупались в массовом порядке. Потом их владельцам либо не захотелось работать на них, либо не удалось продать.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2016 года вступил в силу федеральный закон о вовлечении неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот.

В законе предусмотрено сокращение срока изъятия с пяти до трех лет неиспользуемых по целевому назначению земель. После этого участок может быть принудительно конфискован и выставлен на публичные торги.