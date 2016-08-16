Кострома, 16 августа, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Подготовка жилищного фонда Костромской области к отопительному сезону должна на 100% завершиться до 1 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, такую задачу поставил глава региона Сергей Ситников на оперативном совещании в администрации 15 августа.

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Глав муниципальных образований, где есть отставание от графика, губернатор обязал принять безотлагательные меры по подготовке объектов.

По данным регионального департамента ТЭК и ЖКХ, к работе в зимних условиях к 15 августа было готово 75% жилищного фонда — почти 9,5 тыс. домов. По словам директора департамента Марка Красильщика, работы идут по графику, и даже с небольшим опережением. Только некоторые муниципальные образования отстают от плана.

Муниципальные образования Костромской области и ресурсоснабжающие компании потратят на подготовку к сезону холодов 582 млн рублей. Будет создан аварийный запас материалов и средств, будут также сформированы ремонтные и аварийно-восстановительные бригады предприятий коммунальной энергетики и ЖКХ.

Сейчас муниципалитеты формируют нормативный запас топлива и проводят конкурсы на поставку топлива в осенне-зимний период 2016—2017 годов. Губернатор для решения этой задачи рекомендовал муниципалитетам при необходимости кооперироваться для организации совместных закупок. Контролировать эту работу будет департамент топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.