Ярославль, 16 августа, 2016, 15:27 — ИА Регнум. 12 сентября в Ярославле стартует XVII Международный Волковский фестиваль. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра, он откроется постановкой Малого театра «Горе от ума».

Волковский театр

Волковский фестиваль — событие ежегодное и трепетно ожидаемое ярославским зрителем. В этом году девиз мероприятия — «Русская драматургия на языках мира». В течение двух недель на сцене Первого русского театра будут представлены лучшие премьерные спектакли Москвы и Ярославля, Тамбова и Севастополя, Йошкар-Олы и Ростова-на-Дону, Риги и Тбилиси. При этом в списке участников — коллективы с самой разнообразной эстетической платформой: Малый театр и Театр им. Маяковского, РАМТ и Театр на Малой Бронной, «Школа драматического искусства» и «Ромэн», ведущие региональные коллективы, театры из ближнего зарубежья. Выступят на Волковской сцене и именитые артисты: Юрий Соломин, Николай Сличенко, Игорь Костолевский, Игорь Золотовицкий, молодые звезды российского театра и кино.

Всего в программу фестиваля включены 15 спектаклей, из них три — премьеры Волковского театра. Первые две — события прошлого сезона. Это спектакль «Жестокие игры» по пьесе Арбузова, с успехом прошедший на Камерной сцене, и чеховская «Чайка» в интерпретации Евгения Марчелли. Причем в рамках фестиваля постановка выйдет в новом составе: роль Сорина, с успехом исполняемую Владимиром Майзингером, впервые сыграет актер МХТ им. Чехова Игорь Золотовицкий. Ну и, наконец, ярославский зритель впервые увидит в формате средней сцены пластический спектакль Волковского «Танго. Этюды».

Кроме того, в рамках фестиваля будут вручены правительственные Премии им. Федора Волкова. В этом году лауреатами стали Марийский театр оперы и балета им. Сапаева, Ростовский драматический театр и актриса из Кудымкара Валентина Мещангина.