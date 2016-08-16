Симферополь, 16 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. На Керченской паромной переправе зарегистрирован новый максимум загрузки паромов: за 15 августа паромы переправы перевезли 58 тыс. 744 пассажира и 17 тыс. 189 легковых автомобилей (если считать грузовой транспорт в эквиваленте легкового). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

Andrew Butko Керченская паромная переправа

«Это рекордное количество за все время работы «Морской дирекции», при этом время ожидания погрузки для пассажиров не превышало трех часов. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе всего коллектива, увеличению количества кругорейсов паромов и сокращению времени погрузки и выгрузки транспортных средств», — рассказал оператор переправы.

По данным «Морской дирекции», с начала года по 15 августа через паромную переправу прошло 3 млн 690 тыс. 897 человек и 826 тыс. 869 транспортных средств.

«Это более чем на 30% больше по сравнению с 2015 годом, когда было перевезено 2 млн 832 тыс. 319 человек и 626 тыс. 590 транспортных средств», — отметили в «Морской дирекции».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий рекорд по максимальному пассажиропотоку был зарегистрирован 31 июля и составил более 51 тыс. человек за сутки. По прогнозу крымских властей, пассажиропоток на Керченской паромной переправе в 2016 году может быть около 6 млн человек, тогда как за 2015 год переправу прошли 4,1 млн человек и более 1 млн автомобилей.

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