Москва, 16 августа, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Российский футболист Павел Мамаев объяснил, почему его не вызвали в сборную России для подготовки к товарищескому матчу с командами Турции и Ганы.

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Полузащитник «Краснодара» заявил, что выбыл на несколько недель из-за травмы. «Тренироваться не могу», — приводит слова Мамаева «Спорт-Экспресс».

Ранее новый главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сформировал состав команды, в который не вошли полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин.

Футболисты стали широко известны своимкутежом в Монте-Карло в июне 2016 года после неудачного выступления сборнойРоссии на чемпионате Европы по футболу во Франции.

Они пришли на вечеринку в один из ночныхклубов в Монако, и, когда официанты внесли под российский гимн в зал целыйподнос с дорогим шампанским, сидели за столом.