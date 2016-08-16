Пермь, 16 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Низовой пожар возник 15 августа на территории Краснокамского района Прикамья, вблизи деревни Даньки, в которой по последней переписи проживает 83 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

pixabay.com Лесной пожар

В ликвидации пожара задействовано 15 единиц техники и 48 человек личного состава. Также на место ЧП выдвинулся пожарный поезд. Спасатели подчеркнули, что угрозы населению нет. Эвакуации населения не требуется.

Для мониторинга за ситуацией запущен беспилотный летательный аппарат оперативной группы ГУ МЧС России по Пермскому краю. На месте работают представители Пермского лесопожарного центра, министерства природы Пермского края, руководство ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отметим, несмотря на сложную пожароопасную ситуацию, за минувшие сутки это единственный природный пожар, зарегистрированный в Прикамье.

Напомним, что 8 августа в Краснокамском районе был введен режим «Чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера». Режим ЧС вводился на неопределенный срок в связи с тем, что подъезды к очагу пожара были затруднены, и продолжала гореть травяная подстилка. Однако уже через три дня режим ЧС был снят.