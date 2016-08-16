Москва, 16 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Специально для чемпионата мира по футболу 2018 года Ростех разработал беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов. Оно способно осуществлять зарядку любой модели телефона, сообщили в госкорпорации.

michaljamro Зарядка батареи

По словам директора по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям Ростеха Василия Бровко, в рамках подготовки к ЧМ-2018 электронный кластер Госкорпорации разрабатывает «большое количество устройств и систем, которые во многом станут лицом чемпионата».

«В ближайшее время планируется презентовать ряд продуктов и решений, благодаря которым чемпионат 2018 года запомнится как самый высокотехнологичный чемпионат по футболу», — сказал Бровко.

Отметим, это одно из первых в России зарядных устройств публичного доступа, выполненных по беспроводной технологии. Его особенностью является специальная поверхность, позволяющая заказчику брендировать станцию в соответствии со своим фирменным стилем и гармонично вписывать объект в любое пространство — от аэропорта до торгового центра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Казань, Саранск, Сочи, Калининград, Волгоград и Екатеринбург.