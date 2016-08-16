Мурманск, 16 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Мурманские приставы увеличили темпы своей работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении ФССП России, за 7 месяцев 2016 года в производстве подразделений службы находилось более 446 тысяч исполнительных производств, что на 10,6% больше, чем в 2015 году. Общая сумма производств составляет более 36 миллиардов рублей.

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«Судебными приставами-исполнителями взыскано 2 миллиарда рублей, — пояснили в ведомстве. — В бюджеты всех уровней по налогам и сборам перечислено 107 миллионов рублей, принудительно взыскано 89 миллионов рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченными органами».

Как подчеркнули в мурманской Службе приставов, в отчётном периоде было вынесено 5779 постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы Российской Федерации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале года мурманским приставам прибавилось работы, чаще в регионе стали возбуждать и уголовные дела. Однако летом статистика «выровнялась»: согласно актуальным данным, за минувшие полгода было возбуждено 404 уголовных дела, в то время как в аналогичном периоде прошлого года их было 460. Отметим, в работе с должниками возбуждение уголовных дел — это крайняя мера.

Добавим, в этом году приставы взыскали и перечислили в доход федерального бюджета 69 миллионов рублей исполнительского сбора, что почти на 10 миллионов больше, чем в первом полугодии 2015 года.