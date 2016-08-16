Москва, 16 августа, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Российские дальние бомбардировщики Ту-22 и тактические бомбардировщики Су-34 произвели сегодня, 16 августа, авиаудары с базы Хамадан в Иране, на которой размещён ряд самолётов ВКС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Nicolas Raymond Флаг Ирана

«16 августа 2016 года дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34, взлетев с полной бомбовой нагрузкой с аэродрома базирования Хамадан, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористических группировок «Исламское государство» [ИГ — запрещено в России] и «Джебхат ан-Нусра» [запрещена в России] в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бомбардировка уничтожила пять больших складов с боеприпасами террористов, складов, на которых хранится топливо, а также тренировочные лагеря, расположенные поблизости от населённых пунктов Серакаб, Аль-Баб, Алеппо и Дейр-эз-Зор в Сирии. Также разбиты три центра управления ИГ (запрещено в России) около сирийских городов Джафра и Дейр-эз-Зор.

«Все российские самолеты вернулись на аэродром после выполнения боевой задачи», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что ВКС РФ разместили на предоставленной правительством Ирана авиабазе Хамадан дальние бомбардировщики Ту-22М3. Теперь время полётов до объектов ИГ (запрещено в России) в Сирии сократится на 60%.