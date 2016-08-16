Абуджа, 16 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. С трудом верится в то, что члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) станут сокращать добычу нефти, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву. Своим мнением по этому поводу он поделился в его аккаунте в Twitter.

LikeZZnet LikeZZnet Добыча нефти

Качикву отметил, что не испытывает оптимизма относительно сокращения добычи нефти странами ОПЕК. В то же время он подчеркнул, что совместная работа нефтедобывающих государств, на долю которых приходится 70% всего мирового производства, может влиять на международный рынок этого сырья.

В условиях нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке, а именно, низких цен, страны-производители не могут оставаться в стороне. Подписать соглашение о заморозке уровня добычи нефти на определенном уровне нефтяники планировали еще в начале года. На несколько месяцев эта тема оказалась одной из самых обсуждаемых, а главное — она оказала влияние на спекулянтов, так как они увидели, что страны готовы объединить усилия. Для подписания соглашения в Доху приехали представители энергетических ведомств разных стран. Однако в последний момент все сорвалось. Саудовская Аравия в отсутствии Ирана отказалась заключать соглашение. Хотя Иран заранее предупреждал, что после санкций будет наращивать объемы производства нефти.

Все возлагали надежды на следующую встречу стран ОПЕК, однако она, по большому счету, тоже прошла без особых результатов. Теперь о возможности совместных действий производителей нефти снова заговорили перед Международным энергетическим форумом, который должен пройти 26−28 августа в Алжире. Ожидается, что в кулуарах мероприятия представители нефтедобывающих стран проведут консультации по ситуации на рынке.

Идея «заморозки» сыграла большую роль в стабилизации рынка. Поэтому Москва в случае необходимости готова продолжать переговоры с членами ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти, заявил в понедельник, 15 августа, глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он также отметил, что в ближайшем будущем не стоит ждать прежних $100 за баррель, а рынок восстановится только в 2017 году.

Читать подробнее: Россия для диалога о «заморозке» нефтяной добычи открыта — Новак

В то же время британское агентство Reuters пишет, что Россия, Ирак и Нигерия, которые в апреле были готовы подписать соглашение по заморозке, теперь могут отказаться ограничивать себя в производстве экспортного сырья. Издание напоминает, что в прошлый раз сделка сорвалась из-за Ирана, однако и теперь вероятность подписания документы невысока. Отметим, что Россия и так в настоящий момент находится почти на историческом максимуме по темпам добычи нефти, поэтому соглашения о заморозке на нынешнем уровне, вряд ли могло бы ограничить ее.

Кроме того, ярким свидетельством того, что страны-производители готовы объединиться в условиях низких цен на нефть являются действия Венесуэлы. Она снова призывает мировых нефтяников объединиться для повышения цен на нефть примерно до уровня в $70 за баррель. Для реализации этих целей министр нефтяной и горнорудной промышленности страны Эулохио дель Пино начал свой уже не первый тур по нефтедобывающим странам для обсуждения возможных действий. Первая страна — Иран, который после отмены западных санкций наращивает производство, увеличивает экспорт, привлекает зарубежных инвесторов в отрасль за счет новых нефтяных контрактов.