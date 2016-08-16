Анкара, 16 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Генпрокуратура Турции потребовала приговорить проповедника Фетхуллаха Гюлена, против которого в сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело, к двум пожизненным срокам заключения и 1,9 тыс. лет тюрьмы, сообщает агентство Anadolu.

pixabay.com Вечное заключение

Дело в 2,5 тыс. страниц было передано в Высший уголовный суд Турции 16 августа. В нем Гюлен обвиняется в попытках нарушить «с помощью насилия» установленный конституцией Турции порядок. Также его обвиняют в создании вооруженной террористической организации и попытке «устранить правительство Турецкой Республики».

Помимо двух пожизненных сроков и 1,9 тыс. лет тюрьмы, прокуратура требует приговорить Гюлена к 2 млн 210 тыс. дней административного штрафа. По делу исламского проповедника, обвиняемого в организации военного мятежа в Турции, проходят 111 человек.

Напомним, турецкий проповедник Гюлен довольно давно проживает в США. Он является основателем движения «Хизмет», которое является политическим противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его режима. Именно Гюлен и его сторонники обвиняются Эрдоганом в организации военного мятежа в ночь на 16 июля 2016 года. Сам проповедник свою вину отрицает.

Попытка военного переворота произошла в Стамбуле и Анкаре в ночь на 16 июля. Военным удалось захватить ряд правительственных учреждений, однако в итоге, официальным властям все же удалось подавить путч. Сам турецкий президент Райджеп Эрдоган был эвакуирован из места, где он отдыхал вместе с семьей, за полчаса до того, как туда пришли военные.