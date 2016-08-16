Великий Новгород, 16 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Власти Новгородской области заказали научное исследование для решения проблемы восстановления водных биологических ресурсов главного водоёма региона — озера Ильмень. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, научно-исследовательскую работу проводит новгородское отделение Государственного научно-исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства им. Л.С.Берга.

publicdomainpictures.net Рыболовные сети

В рамках выполнения госконтракта, заключенного в 2016 году с институтом департаментом природных ресурсов и экологии Новгородской области, должны быть выработаны дополнительные меры по сохранению и восстановлению запасов водных биологических ресурсов на озере Ильмень, а также по введению дополнительных ограничений рыболовства в период весеннего нереста рыбы.

«В ходе выполнения научной работы ихтиологи пришли к выводу о нецелесообразности введения полного запрета на использование ставных сетей на малых озерах и реках и предложили ввести запрет на использование ставных сетей только на нерестовых участках, расположенных в местах слияния озера Ильмень с реками Мста, Ловать, Шелонь, Веронда, Веряжа, Волхов», — сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Учёные также изучали проблему высокого прилова мелкого судака при ведении промышленного рыболовства на озере Ильмень. «Научный анализ осуществления ставного и плавного лова рыбы на озере Ильмень показал, что внесение изменений в Правила рыболовства по изменению разрешенного размера ячеи в ставных и плавных сетях с 30 до 36 мм позволит уменьшить прилов мелкого судака в уловах примерно на 10%, но не решит имеющуюся проблему в целом», — сообщили в пресс-центре, отметив, что эти предложения направлены департаментом в Федеральное агентство по рыболовству.

Читайте подробнее: Новгородское озеро Ильмень спасают от экологической катастрофы

Между тем жители Великого Новгорода намерены 20 августа выйти на митинг, чтобы привлечь внимание к экологии озера Ильмень и потребовать полного запрета промысла в нерестовый период и усиления контроля за соблюдением правил лова. Как пишет интернет-портал «Новгород.ру», в акции готовы принять участие до 200 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, состояние озера Ильмень стало вызывать особые опасения осенью 2015 году, когда промысловики заявили о том, что из-за обмеления рыбные запасы главного озера региона и окружающих его водоёмов оказались под угрозой уничтожения. В региональном правительстве взяли решение проблемы на контроль.