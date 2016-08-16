Екатеринбург, 16 августа, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге при пожаре в старом доме погиб 12-летний мальчик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Пожар в доме на улице Бажова в Екатеринбурге

Дом по улице Бажова, 219 загорелся вечером 15 августа. Возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже и распространилось на 250 квадратных метров. Были повреждены кровля, потолочное перекрытие и стены.

Дом является муниципальным. Первый этаж занимают офисы, а на втором обитают жильцы. Самостоятельно и с помощью пожарных здание покинули 35 человек. 12-летний мальчик был доставлен в больницу. Спасти его не удалось. По предварительным данным, его смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Пожар потушили ночью. Для погорельцев в школе №62 создали пункт временного размещения. В него поселили шестерых, остальные разместились у родственников.

По предварительным данным, причиной трагедии стала игра с огнём. Точную причину возгорания устанавливают следователи. А дальнейшую судьбу дома предстоит решать властям Екатеринбурга.