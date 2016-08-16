Найроби, 16 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Правительство Кении выделило 2,6 млрд шиллингов (25,6 млн USD) для первого этапа строительства жилья для полицейских, который должен быть реализован к 2017 году, сообщает кенийская газета TaifaLeo.

DEMOSH Кенийская полиция

В соответствии с этой программой количество построенных домов (1850) должно увеличиться до 20 тыс. к 2018 году и, наконец, достичь 100 тыс. к 2030 году.

О намерениях правительства сообщила секретарь министерства земель, жилищного строительства и городского развития Аидах Мунано.

Выступая в графстве Муранга, она заявила, что правительство позаботится о сотрудниках полиции, которые испытывают трудности с жильем. В настоящий момент нехватка жилья заставляет многих из них селиться в одной комнате.

«Мы знаем, что самая большая проблема для полицейского участка — это жилье. И мы стремимся исправить ситуацию», — отметила Мунано.

«Это ответственность правительства — обеспечить сотрудников полиции доступным жильем, выделить им помещения и необходимые вещи. Важно учитывать их потребности и не забывать о правах человека. Нынешняя ситуация дошла до того, что семейные пары вынуждены жить вместе со свободными сотрудниками», — заявил председатель отдела полиции Мачариа Нджеру.

Он также отметил, что нехватка жилья для регулярных сотрудников полиции составляет 69%.