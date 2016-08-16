Астрахань, 16 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. До десяти лет за решеткой может провести житель Астраханской области, которого подозревают в содействии сирийским боевикам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 16 августа, под уголовную ответственность попал 54-летний местный житель. Уголовное дело в отношении него возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел на основании материалов, поступивших из областного УФСБ России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Известно, что мужчина придерживается радикальной формы течения ислама и симпатизирует участникам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Желая оказать им посильную помощь, подозреваемый, по версии следствия, подбирал людей, которых можно было склонить из-за религиозных убеждений к выезду в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещено в РФ).

Под «обработку» астраханца попали двое мужчин, с которыми он познакомился в одной из мечетей в Астрахани. Их он и пытался убедить в необходимости встать на сторону боевиков и воевать против правительственных войск на территории Сирии. Новым знакомым он пообещал оплатить все расходы и помочь переправить их в Сирию через Турцию.

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Подозреваемого удалось задержать. В настоящее время он, по решению суда, взят под стражу.

Если вина астраханца будет доказана, по ч.1 ст. 205 УК РФ ему грозит до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год количество уголовных дел по преступлениям террористической направленности в Астраханской области выросло более чем в два раза — с четных в 2014 году до девяти. Всего, по данным спецслужб, на стороне боевиков на территории Сирии воюют почти 70 астраханцев.