В Астрахани задержали вербовщика для сирийских боевиков
Астрахань, 16 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. До десяти лет за решеткой может провести житель Астраханской области, которого подозревают в содействии сирийским боевикам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 16 августа, под уголовную ответственность попал 54-летний местный житель. Уголовное дело в отношении него возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел на основании материалов, поступивших из областного УФСБ России.
Известно, что мужчина придерживается радикальной формы течения ислама и симпатизирует участникам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Желая оказать им посильную помощь, подозреваемый, по версии следствия, подбирал людей, которых можно было склонить из-за религиозных убеждений к выезду в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещено в РФ).
Под «обработку» астраханца попали двое мужчин, с которыми он познакомился в одной из мечетей в Астрахани. Их он и пытался убедить в необходимости встать на сторону боевиков и воевать против правительственных войск на территории Сирии. Новым знакомым он пообещал оплатить все расходы и помочь переправить их в Сирию через Турцию.
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Подозреваемого удалось задержать. В настоящее время он, по решению суда, взят под стражу.
Если вина астраханца будет доказана, по ч.1 ст. 205 УК РФ ему грозит до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год количество уголовных дел по преступлениям террористической направленности в Астраханской области выросло более чем в два раза — с четных в 2014 году до девяти. Всего, по данным спецслужб, на стороне боевиков на территории Сирии воюют почти 70 астраханцев.