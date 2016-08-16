Вашингтон, 16 августа, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Австралийский журналист Джулиан Ассанж, получивший широкую известность как основатель публикующего секретную информацию сайта WikiLeaks, заявил, что собирается обратиться к генеральному прокурору США Лоретте Линч. Он хочет добиться ответа, почему в отношении одних лиц закрываются дела об утечке информации, а в отношении других — тянутся годами, передаёт телеканал CNN.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

Ассанж уточнил, что 17 августа юристы WikiLeaks направят Линч письмо с вопросом, почему уже на протяжении шести лет ведётся дело в отношении WikiLeaks, который обвиняют в действиях, причинивших угрозу национальной безопасности США. При этом дело в отношении утечки информации из переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, закрыто.

«Ведь Минюст, который, похоже, устанавливает новые стандарты, закрыл дело Хиллари Клинтон. Расследование по делу Хиллари Клинтон продолжалось только год», — сказал Ассанж.

Напомним, Клинтон во время своей работы в качестве госсекретаря США в 2009—2013 гг. вела часть служебной переписки через личную электронную почту, а не через официальный e-mail. Таким образом она нарушала кодекс, которого должны придерживаться американские госслужащие.

Клинтон пришлось передать свою переписку — в общей сложности 55 тыс. электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. 29 февраля 2016 года публикация переписки Клинтон была завершена.

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