Берлин, 16 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Астрономы обнаружили на орбите ближайшей к Солнцу звезды — Проксимы Центавра — экзопланету, которая может быть очень похожа на Землю, пишет DerSpiegel.

ColiN00B Планета Земля

По данным журналистов, планета твердая, а ее орбита расположена на расстоянии от звезды, позволяющем иметь на поверхности жидкую воду. Открыли пока безымянную планету в обсерватории Ла-Силлья в Чили.

Ожидается, что об открытии будет объявлено в конце августа. Пока официальной информации не было.

Проксима Центавра — ближайшая к Солнцу звезда, расстояние от Земли до этого красного карлика составляет 4,24 световых годах. Проксима Центавра вместе с двойной звездой Альфа Центавра образует тройную систему.

Всего за пределами Солнечной системы к настоящему времени открыто более 3 тыс. экзопланет. Из них максимально похожей на Землю считается Kepler-452b, ее год почти равен земному и составляет 385 суток. Она находится на расстоянии в 1,4 тыс. световых лет от Земли.