Нижний Новгород, 16 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В Нижегородской области 9 из 10 местных жителей могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области. Об этом было заявлено по итогам визита комиссии регионального правительства региона в областной кардиоцентр, где завершился ремонт одного из отделений.

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По словам главы нижегородского Минздрава Геннадия Кузнецова, продолжающаяся модернизация нижегородского кардиоцентра и других лечебных учреждений позволила значительно увеличить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.

«По итогам 2015 года проведено 20,5 тысячисложных операций, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2013 годом. Таким образом, количество пациентов, которые могут получить высокотехнологичную медпомощь, не выезжая за пределы Нижегородской области, увеличилось с 83% до 94%. Объем помощи нарастает, и мы выполнили еще в 2015 году поручение президента РФ об увеличении объемов медицинской помощи в 1,5 раза», — заявил министр.

По словам главного врача «Специализированной кардиохирургической клинической больницы» Антона Максимова, в больнице проведен капитальный ремонт третьего этажа левого крыла главного корпуса: «Ремонт этих помещений не проводился с момента ввода больницы в эксплуатацию, с 1986 года. Кроме того, губернатор Валерий Шанцев дал поручение выделить 17 млн рублей на ремонт фасада здания кардиоцентра, который не проводился более 30 лет. Сейчас уже состоялись конкурсные процедуры, и буквально на днях начнется ремонт фасада и благоустройство территории».

В отремонтированных помещениях располагается IV кардиохирургическое отделение. В прошедшем 2015 году в отделении пролечено 1 298 пациентов (выполнено 1135 операций, из них 219 операций аортокоронарного шунтирования, 612 имплантаций электрокардиостимуляторов, 251 радиочастотная абляция проводящих путей сердца).

Ремонт выполнен с учетом требований контрольно-надзорных органов, с применением энергосберегающих технологий. Установлены светодиодные светильники, байпасы в системах отопления, для отделки полов использованы светлые тона красок. В помещениях установлены новые системы вентиляции, лечебного газоснабжения.