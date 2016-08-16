Москва, 16 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Москве замедлились темпы строительства многоквартирных домов на 20−25%, поэтому перенос сроков сдачи жилья будет вполне рядовым явлением до 2017 года, — к такому выводу пришел директор департамента маркетинга и продаж ГК «Лидер Групп» московского региона Дмитрий Пантелеймонов. Он отметил, что если до кризисного времени на возведение монолитной новостройки уходило в среднем 2 года, то на данный момент это занимает 2,5 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, основная причина снижения динамики возведения домов — сокращение количества продаж у девелоперов. «Поток денежных средств, которые застройщики получали от дольщиков и инвестировали в возведение домов, сократился. Собственные ресурсы и та «финансовая подушка», которую многие компании сформировали за счет высоких продаж в конце 2014 года тоже по иссякла», — заявил Пантелеймонов.

Он пояснил, что для застройщика одним из главных источников финансирования проекта является средства, полученные от дольщиков.

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При этом, текущее замедление темпов строительства временно и не критично, подчеркнул эксперт. По его прогнозам, строительные компании будут возвращаться к «штатным» срокам.

Отметим, что в мэрии, напротив, заявляют о том, что рынок жилья в столице постепенно оживает. «В числовом выражении мы стали вводить даже большие объемы, чем до кризиса», — заявил заммэра Марат Хуснуллин. По итогам 2015 года по вводу недвижимости была преодолена отметка в 9 млн кв. метров, более 80% всей недвижимости построено за счет инвесторов. Согласно планам чиновника, в городе за 2,5 года построят еще 83 жилых панельных дома новых серий.

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