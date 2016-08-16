Москва, 16 августа, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с 25 июля по 8 августа отозвала из обращения на территории России восемь лекарственных препаратов. В частности, в список попали: «Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций», «Чабреца трава», «Хондроксид® Максимум, крем для наружного применения, «Диазолин» и др., сообщили в Росздравнадзоре.

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Решение принято в связи с несоответствием лекарственных препаратов требованиям нормативной документации по показателю «Маркировка».

Субъектам обращения лекарственных средств предлагается предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, подтверждающие возврат указанной серии лекарственного препарата поставщикам (производителю).

Также территориальные органы Росздравнадзора обязаны обеспечить контроль за изъятием из обращения вышеуказанных лекарственных препаратов.

Кроме того, Росздравнадзор приостановил на территории России реализацию трех лекарственных препаратов: «Гепарин, раствор для внутривенного и подкожного введения», «Глюкоза, раствор для внутривенного введения» и «Маркаин® Спинал Хэви, раствор для инъекций». Реализация приостановлена в связи с развитием нежелательной реакции у людей.

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