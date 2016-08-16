Нижний Новгород, 16 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. В Нижегородской области по итогам II квартала 2016 года почти 10% населения живет за чертой бедности, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росстата.

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По данным статистики, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в среднем за II квартал составила 8891 рубль.

При этом среднедушевые доходы населения составили 30 514 рублей, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реально располагаемые доходы населения за этот же период сократились на 3,5%.

Соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума во 2-м квартале 2016 года составило 3,4 раза.

Уровень общей безработицы в регионе составляет 4,3%. Общая численность безработных — 76 тыс. человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 августа 2016 года составил 0,57%.

На начало августа задолженность по заработной плате в Нижегородской области составила 83,6 млн рублей, увеличившись за месяц на 2,2%.