Оренбург, 16 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника, возбужденного по факту получения крупной взятки, вскрылся еще один эпизод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 августа в СУ СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По версии следствия, заместитель начальника управления охотничьего хозяйства министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области организовал и провел в конце 2014 года аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения на охотничьи угодья, расположенные в Саракташском районе Оренбургской области, площадью 13 600 га, победителем которого признано ООО «КЕДР». Именно с ним было заключено охотхозяйственное соглашение на 49 лет.

При этом установлено, что представитель фактическое участие в аукционе не принимал. Второго претендента — ООО «Скиб» — по формальным основаниям не допустили к участию в аукционе, что и гарантировало победу ООО «КЕДР».

После проведения аукциона и заключения охотхозяйственного соглашения заинтересованные в исходе торгов (в пользу ООО «КЕДР») люди приехали домой к чиновнику и передали ему взятку — 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом личновзятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, еслиуказанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно заобщее покровительство и попустительство по службе, в особо крупном размере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновник был задержан в мае 2016 года. По данным следствия, он обещал бизнесмену покровительство в получении в долгосрочную аренду лесных участков и потребовал за свои услуги 2 млн рублей. Заместителя начальника управления охотничьего хозяйства министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области задержали с поличным — при получении части денег.