Тула, 16 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Прокуратура Тульской области выясняет причины срыва поездки на море более 30 детей — их родители отдали деньги за путевки, но отдыхать школьники так и не поехали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 августа в надзорном ведомстве.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР На пляже

Как рассказали родители, обратившиеся в прокуратуру, путевки были оплачены, предоставить услугу должно было АНО «Ребячья республика». В настоящее время по данному факту прокуратурой проводится проверка, ее результаты прокурор области Александр Козлов взял на личный контроль.

В прокуратуре также добавили, что будут проверены и сведения, опубликованные местными СМИ, — в публикациях, в частности, сообщалось, что в числе пострадавших от аферы около 30 детей.

Добавим, что на сайте АНО «Ребячья республика» висит объявление о запланированных на август и сентябрь «по линии АНО «Ребячья республика» поездках — в летний лагерь близ Анапы, на базу отдыха «Каникулы» и в Казань. Также предлагается принять участие «в фестивале детско-юношеской прессы в международном детском центре «Артек» — в октябре.