Пекин, 16 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум.



jccc.afis.osd.mil Китайские солдаты

Глава Управления международного военного сотрудничества Центрального военного совета КНР Гуань Юфуй заявил, что Китай стремится к более близким отношениям в военной сфере с Сирией, сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

С таким заявлением он выступил в ходе своего визита в Дамаск, где он встретился с главой Минобороны Сирии Фахедом Джасемом аль-Фреджом.

По словам военного, Пекин постоянно играет позитивную роль в продвижении политического урегулирования сирийского конфликта.

«Вооруженные силы Китая и Сирии традиционно имеют хорошие отношения, и вооруженные силы КНР готовы к наращиванию обмена и сотрудничества с армией Сирии», — передает слова Гуаня китайское агентство «Синьхуа».

Главы оборонных ведомств затронули подготовку персонала, а также «достигли консенсуса» в вопросе предоставления Пекином гуманитарной помощи.