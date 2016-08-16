Волгоград, 16 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Волгограде полным ходом идет обновление асфальтового покрытия на главной магистрали города — проспекте Ленина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 16 августа, дорожники перешли на круглосуточный режим работы.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Ремонт на проспекте Ленина в Волгограде

На сегодня строители завершили первый этап в Краснооктябрьском районе. Здесь выполнено устройство выравнивающего слоя, дорожники приступили к подъему колодцев и подготовке к укладке верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. По словам руководителя производства работ ООО «ДорСтройСервис» Ислама Азизова, в настоящее время работы по обновлению асфальтового покрытия одновременно ведутся в трех районах Волгограда. В Тракторозаводском рабочие устраивают выравнивающий слой. Объем работ здесь предстоит большой — участок проспекта протяженностью 5 км.

«Чтобы ускорить производство работ, принято решение организовать укладку асфальта не только ночью, но и в дневное время. Эффективность дневной смены меньше из-за загруженности магистрали, но тем не менее мы движемся вперед и будем стараться выполнить работы в кратчайшие сроки», — заверил подрядчик.

На объекте работает четыре катка, асфальтоукладчик, самосвал и другие машины. В среднем каждые сутки подрядчик выполняет укладку 1−1,5 тыс. тонн асфальтобетона.

Добавим, что из-за ремонтных работ в Краснооктябрьском районе по направлению в центр города были перекрыты две полосы движения, автомобилисты могли воспользоваться лишь крайней правой полосой, которая с потоком машин и общественного транспорта явно не справлялась. Спешащие автолюбители, пренебрегая правилами, выезжали на встречную полосу, чтобы побыстрее объехать дорожную технику.

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Волгоградский губернатор рассчитывает «на полное финансирование» дорог

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году Волгограду на ремонт, строительство и реконструкцию дорог выделено почти 4,2 млрд рублей. Большую часть этой суммы составляют средства бюджетов области и РФ. Активно ведутся ремонтные работы и на федеральных трассах на московском и сызранском направлениях в Волгоградской области. На сегодня уже отремонтирован 101 километр дороги, что составляет 71% от намеченного объема. В общей сложности после ремонта до конца года планируется сдать в эксплуатацию 142 километра дорог, подведомственных Упрдор Москва — Волгоград.

Напомним, в 2014—2015 годах всеми видами работ были охвачены 462 километра волгоградских дорог.