Москва, 16 августа, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Официальный представитель СКР Владимир Маркин в своем Twitter прокомментировал заявление министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, который обвинил Россию в том, что она «украла заслуженное золото» у украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Медаль есть!

«Теперь понятно, почему у них нет ни одной золотой медали. Крадут!» — написал Маркин.

Ранее Жданов заявил, что представитель России Давит Чакветадзе, выигравший у Беленюка в финальном поединке 15 августа, «украл» золото у украинского спортсмена.

За десять олимпийских дней Россия завоевала 11 медалей высшего достоинства. У Украины — ни одной золотой медали, четыре серебряные и одна бронзовая.