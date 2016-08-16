Курск, 16 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Медвенском районе Курской области 36-летний механизатор погиб на территории сельскохозяйственной организации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, по факту смерти на рабочем месте проводится доследственная проверка.

hansbenn Комбайн в поле

Сообщение о смерти механизатора на территории сельскохозяйственной организации ООО «Агротехнологии» в поселке Медвенка поступило днем 15 августа. После осмотра места происшествия и первичной проверки выяснилось, механизатор после окончания работы залез на крышу списанного и нерабочего комбайна, чтобы снять необходимые ему запчасти. Комбайн стоял под высоковольтной линией электропередач. Мужчина оступился на крыше и потерял равновесие. Падая, он зацепился шеей за электрический провод и получил удар электрическим током и повреждения, от которых скончался на месте.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.