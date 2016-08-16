Владимир, 16 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Самый высокий доход среди кандидатов в депутаты Госдумы от Владимирской области имеет представитель партии «Единая Россия» Григорий Аникеев. Он задекларировал доход в 571 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные избиркомом, меньше всего в 2015 году получил кандидат от «Партии роста» Алексей Майоров, работающий в некоммерческой организации, — всего 8 тысяч рублей.

29palms.ru Деревянные счеты

В большинстве своем доходы кандидатов колеблются от 150 тысяч рублей до 1 млн рублей. Меньше показали только представительница КПРФ Лариса Емельянова (90 тысяч рублей) и брат сенатора Антона Белякова, кандидат от «Справедливой России» Валерий Беляков. Он заработал в 2015 году только 78 тысяч рублей. Его коллега по партии Тимур Марков имел доход несколько больше — 8,7 млн рублей. Примерно столько же в 2015 году заработал кандидат от «Родины» Алексей Усачев.

К слову, другой представитель «Родины», Алексей Авдохин, встал на вторую позицию в рейтинге самых высоких доходов — он задекларировал 16,2 млн рублей.

Выделяются из общей массы также единоросс Игорь Игошин (4,7 млн рублей) и либерал-демократ Владимир Сипягин (2,5 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы РФ пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Владимирский избирком зарегистрировал 19 кандидатов-одномандатников.