Нальчик, 16 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Полицейские в Кабардино-Балкарии прикрыли деятельность цеха, в котором изготавливалось оружие. Хозяин нелегальной мастерской в гараже наладил производство по переделке газового оружия в травматическое.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике Оружие

Как сообщили ИА REGNUM, сам владелец гаража и местный «кулибин» — 46-летний житель города Майского — уже был ранее судим. Как предполагают правоохранители, он занимался переделкой оружия в надежде на случайных покупателей.

В кустарной мастерской было обнаружено и изъято специальное оборудование: стационарный сверлильный станок, патроны различных калибров, газовые пистолеты нескольких марок, магазины к пистолетам, буквенные и цифровые набойники, а также формы для изготовления холодного оружия. Кроме того, здесь же был найден уже готовый пистолет, переделанный в травматический.

В настоящее время владелец цеха оружия задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное изготовление оружия», а также «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», так как у хозяина мастерской было изъято еще более 365 г наркотического вещества «марихуана».

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В Карачаево-Черкесии задержана группа изготовителей и сбытчиков оружия

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в Кабардино-Балкарии была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. Подпольный цех был организован 19-летним жителем города Баксан. Молодой человек — студент медицинского техникума — изготавливал самодельные взрывные устройства для совершения терактов, направленных против сотрудников правоохранительных органов и органов власти КБР.

Напомним, в прошлом году на территории Кабардино-Балкарии была пресечена деятельность семи мини-лабораторий по изготовлению взрывных устройств.

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